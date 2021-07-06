Медведчук устроил «зеленым» в суде «избиение младенцев» – Пилецкая

Об этом написала в своей колонке на сайте «Корреспондент» политический эксперт, партнер консалтинговой группы Concept GR Юлия Пилецкая.

«Начиная с 6 июля, все 73 украинских банка получили право по требованию государственных и частных исполнителей списывать долги со счетов украинцев. Да, именно так – списывать долги без всякого решения суда. Специфика нынешней власти во главе с Владимиром Зеленским заключается в том, что «зеленые» полезли прямо в карман простого украинца. И полномочия списывать долги прямо с банковского счета – это не предел», – сообщила эксперт.

Пилецкая констатировала, что сегодня правящая администрация во главе с Зеленским ведет войну против МВД и министра Авакова, мэра Кличко и «киевского клана», «Оппозиционной платформы – За жизнь» и Виктора Медведчука и т. д.

«По факту власть во главе с Владимиром Зеленским и «слугами народа» начала «войну всех против всех». Да, даже не «войну на два фронта», а «войну всех против всех». Действительно, Офис президента воюет против МВД и Авакова, против Кличко и «киевского клана», против ОПЗЖ и Медведчука, против Порошенко и его окружения», – подчеркнула эксперт.

При этом Пилецкая обратила внимание, что власть начала проигрывать в «войне против всех». В качестве примера она привела «избиение младенцев», которое власти устроил в суде глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«Причем власть начала слишком часто проигрывать в ходе этой «войны против всех». Порошенко делает из каждого вызова на допрос целое политическое «шоу» в стиле «стенд ап комеди». Медведчук устроил «зеленым» самое настоящее «избиение младенцев» в суде. Да и МВД «покусывает» депутатов от «партии власти», свидетельством чего является свежий скандал, когда полицейские задержали одного из «слуг» Евгения Брагара за рулем в состоянии наркотического «прихода» – аргументировала эксперт.

В дополнение, указала Пилецкая, законопроект № 5600 о повышении налогов свидетельствует, что власть во главе с Зеленским начала войну против миллионов простых украинцев.

«Акция SaveФОП – это проявление войны ОП с мелкими предпринимателями. А № 5153 и № 5600 показывают, что власть воюет и с миллионами простых украинцев. Поэтому есть очень большие сомнения, что в конце этой «войны всех со всеми» от «слуг народа» вообще хоть что-нибудь останется», – заключила политический эксперт, партнер консалтинговой группы Concept GR Юлия Пилецкая.