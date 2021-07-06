Глава ВС и соросята активно разрабатывают план по дискредитации судей

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16:47
У Путина назвали "неприемлемым" то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе
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16:15
В Иране из-за распространения штамма "дельта" COVID-19 вновь вводят ограничения
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14:52
Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси
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14:21
США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание
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12:48
Путин планирует укрепить "братские связи" с украинцами
- 16:47
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16:57
"Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину
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14:22
Зеленский призвал остановить "Северный поток-2": это ловушка безопасности для всех
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12:49
84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос
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11:46
Достроили трубу, по которой Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины
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15:54
Сербия и Венгрия достроили газопровод, по которому газ из "Турецкого потока" пойдет в Европу
- 16:57
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08:39
Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси
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08:02
В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС
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08:06
Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
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09:49
Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"
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09:11
На Херсонщине спасли дельфина, которого шторм прибил к берегу
- 08:39
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