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Глава ВС и соросята активно разрабатывают план по дискредитации судей

06.07.2021 / 17:42
Адвокат Роман Маселко заявил, что по состоянию на конец мая судьи возместили себе 322 млн грн. зарплат за карантинный период.

Кроме того, Маселко отметил, что они — единственные, кто начал через суд добиваться возмещения себе невыплаченных денег.

Служители Фемиды заявили, что некоторых личностей не устраивают взыскания в судебном порядке выплат вознаграждения судьям за время карантина. "Соросята и глава Верховного суда (ВС) Валентина Данишевская не довольны взысканиями в судебном порядке выплат вознаграждения судьям за время карантина", - сообщили судьи в телеграмм-канале "Под мантией"

"Они давно разрабатывают план по дискредитации судей, которые взыскали такие выплаты. Как видим, соросята начали разгонять тезисы о том, что только судьи пытаются отсудить такие выплаты, показывая, что все они «жадные». Следующий этап - ряд заказных сюжетов. Сюжеты планируют выпускать очень скоро на некоторых соросятских каналах. Соросятские ЛОМы уже ждут отмашки по их разгону", - обращают внимание авторы поста.

"Параллельно Колхозница обрабатывает судьей ВС с целью кардинально изменить судебную практику и начать отказывать в удовлетворении таких исков судьям. Хорошая глава ВС Данишевская. Обязательно нужно на второй срок ее избирать. Предлагаем Вале как самой нежадной отказаться от своей зарплаты и за счет нее погашать задолженности перед судьями. Тем более что нагрузка у этой предводительницы 5-й колонны 0%", - резюмируют они.

судьи, выплаты, ВС
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