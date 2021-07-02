Войти | Зарегистрироваться
16:23

пятница,
02 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Сегодня состоится премьера фильма о самом необычном святом ХХ века - святителе Иоанне Шанхайском

02.07.2021 / 15:15
Сегодня состоится премьера фильма о самом необычном святом ХХ века - святителе Иоанне Шанхайском
Источник: Центр информации УПЦ
В съёмках принял участие Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Сегодня в эфире телеканалов НТН и «Спас» презентуют фильм о необычном святом ХХ века - святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», съемки фильма прошли по благословению Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия. 

Вместе со съёмочной группой фильма «Святитель Иоанн. Возвращение домой» зритель сможет пройти от места рождения святителя - село Адамовка Донецкой области, где теперь расположен скит Святогорской лавры, - по местам, где служил владыка, - до места, где покоятся его мощи, в соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско.

«Для нас святитель Иоанн как свой, как родной, - говорит в фильме митрополит Арсений. - Почему мы его в Адамовке поминаем как святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского, Сан-Францисского и Адамовского чудотворца. Мы его так называем, потому что он в нашем отечестве вырос».

В съёмках приняли участие Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, наместник Святогорской лавры митрополит Арсений, исследователь жития святого протоиерей Евгений Легач и те, кто знал святителя и рассказали об особенностях его жизни, прозорливости и произошедших по молитвам чудесах.

Режиссёр ленты - Константин Онищенко, автор сценария - Ольга Марикуца, продюсер - Антон Никитин.

В эфире телеканала «НТН» фильм можно будет увидеть в 23.30, повтор - в 5.30 в воскресенье 4 июля, в эфире телеканала «Спас» - в 12.00, повтор - в 22.40 3 июля.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.