Путин после санкций ЕС пообещал всестороннюю помощь Лукашенко

Особенно после того, как Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси.

Об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси.

В частности, на форуме он снова вспомнил Вторую мировую войну и отметил необходимость сохранения памяти об общем прошлом. Он также назвал белорусов и россиян "наследниками поколения победителей", на которых лежит ответственность сохранение традиций боевого братства и взаимовыручки.

"Поэтому мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося санкционного и политического давления, упорных попыток извне раскачать ситуации. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом", - отметил Путин.

Отметим, в форуме принимает участие и сам Лукашенко.

Напомним, ранее Европейский союз утвердил секторальные санкции против Беларуси, запретив импорт нефтепродуктов и продукции калийной промышленности.

А Лукашенко допустил, что в стране могут ввести военное положение из-за санкций.

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