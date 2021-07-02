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Путин после санкций ЕС пообещал всестороннюю помощь Лукашенко

02.07.2021 / 14:52
Президент России Владимир Путин пообещал белорусскому президенту Александру Лукашенко продолжить оказание всесторонней помощи.

Особенно после того, как Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси.

Об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси.

В частности, на форуме он снова вспомнил Вторую мировую войну и отметил необходимость сохранения памяти об общем прошлом. Он также назвал белорусов и россиян "наследниками поколения победителей", на которых лежит ответственность сохранение традиций боевого братства и взаимовыручки.

"Поэтому мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося санкционного и политического давления, упорных попыток извне раскачать ситуации. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом", - отметил Путин.

Отметим, в форуме принимает участие и сам Лукашенко.

Напомним, ранее Европейский союз утвердил секторальные санкции против Беларуси, запретив импорт нефтепродуктов и продукции калийной промышленности.

А Лукашенко допустил, что в стране могут ввести военное положение из-за санкций.

Источник

Беларусь, Путин
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