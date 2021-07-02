Войти | Зарегистрироваться
16:23

пятница,
02 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В парламент проходят 4 партии, закрытие телеканалов ударит по репутации власти, суд над Медведчуком – для отвлечения внимания от реальных проблем, – западные социологи

02.07.2021 / 14:46
По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье наибольшие шансы на прохождение в следующий состав Верховной Рады Украины имели бы четыре партии: "Слуга народа" (21,5%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,9%), "Европейская солидарность" (17,7%) и ВО "Батькивщина" (10,7%).

Об этом говорится в исследовании, которое было проведено 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Как бы вы проголосовали, если выборы в Верховную Раду Украины проводились в это воскресенье? (среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором, %)

В вопросе об отношении респондентов к закрытию трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK 44,5% опрошенных не поддержали такие действия украинской власти. Противоположное мнение высказали 36,2% респондентов, еще 19,3% затруднились ответить на этот вопрос.

Как вы относитесь к закрытию оппозиционных телевизионных каналов NewsOne и ZIK и "112 Украина"?

Более половины опрошенных (55,2%) уверены в том, что в результате закрытия трех оппозиционных телеканалов репутация украинской власти в мире ухудшится. Мнение украинской аудитории в этом вопросе совпадает с международной реакций – известно, что в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека было высказано беспокойство по поводу того, что закрытие NewsOne, ZIK и "112 Украина" негативно повлияет на свободу слова в Украине. До этого на тему закрытия каналов, по сообщению украинских медиа, вышло около 55 000 публикаций в мировых СМИ, и его также комментировали депутаты Европарламента и профильные международные организации.

По вашему мнению, как решение украинской власти о закрытии оппозиционных каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" повлияет на ее репутацию в мире?

В блоке вопросов, посвященных судебному процессу по делу Виктора Медведчука, были получены следующие ответы: 57,5% опрошенных полагают, что Виктор Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах. 64,5% респондентов считают, что вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране. 67,1% опрошенных уверены в том, что этот судебный процесс приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Чем в целом должен закончиться судебный процесс по делу Виктора Медведчука?

По вашему мнению, вручение подозрения и выбор меры пресечения для Виктора Медведчука – это: ...

По вашему мнению, как судебный процесс по делу Виктора Медведчука повлияет на рейтинг власти и оппозиционных к власти сил?

Опрос проведен 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2012 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

Медведчук, рейтинги
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.