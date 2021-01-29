КМИС подтвердил тенденцию, что ОПЗЖ Медведчука сегодня популярнее партии Зеленского, - Фомин

Об этом пишет в своей колонке для «Корреспондента» политический обозреватель Александр Фомин.

«Новая социология КМИС подтвердила тенденцию, что ОПЗЖ Медведчука сегодня популярнее партии Владимира Зеленского «Слуга народа», - констатирует автор.

Фомин уточняет, что сторонники «Оппозиционной платформы» - это люди, которые в первую очередь голосуют именно за Виктора Медведчука и его идеологические позиции.

«Рывок ОПЗЖ многие поясняют тем, что эта политическая сила доминирует на поле сторонников нормализации отношений с Россией. А ключевой фигурой здесь является именно Медведчук. Поэтому идейные сторонники ОПЗЖ – это люди, которые сознательно голосуют за Медведчука и его позицию», - отмечает журналист.

Кроме того, добавляет Фомин, многие новые сторонники ОПЗЖ – это избиратели, которые осознали, что Зеленский их обманул, потому что он не выполняет свои обещания.

«А за бурный рост в последнее время он должен поблагодарить Зеленского и «слуг». Потому что многие новые избиратели – это те, кто разочаровались в новом президенте и его партии. Классический пример – закон о языке. Да, расистский мовный закон достался Зеленскому от Порошенко. Но кто мешал Зеленскому и «слугам» исключить самые одиозные нормы? Поэтому избиратели теперь справедливо считают, что Зеленский их обманул, потому что на выборах обещал «тщательно изучить» мовный закон. И, как следствие, уходят к Медведчуку и его ОПЗЖ», - подчеркивает журналист.

По словам Фомина, также сыграл свою роль недавний громкий скандал, когда власть во главе с Зеленским показала, что готова сгноить в тюрьме четырех гражданок Украины, но не даст им вернуться домой, потому что руководители ОРДЛО согласились их отпустить при посредничестве Медведчука.

«Причем, обратите внимание, это не Порошенко так себя ведет, не Парубий, а Зеленский, который на выборах обещал мир, а сегодня ничем не отличается от «партии войны». Собственно, можно писать уже целый список просчетов со стороны власти, из-за которых рейтинги Зеленского и «слуг народа» катятся вниз», - резюмирует политический обозреватель Александр Фомин.

В то же время, по словам Фомина, глобальная причина такого падения рейтинга партии «Слуга народа» Владимира Зеленского – это его превращение в «Порошенко №2».

«Если глобально, то нет ничего удивительного. Если человек шел на выборы в образе «анти-Порошенко», а теперь ведет себя как молодой порохобот, то надо быть готовым, что миллионы избиратели посчитают, что их обманули и отрекутся от своего вчерашнего кумира».

Что касается «Европейской солидарности» Порошенко, по мнению Фомина, то партия экс-президента «достигла потолка».

«У Порошенко 15,3 %, но в целом ситуация не радужная. Во-первых, Петро выбрал все резервы и достиг потолка. Во-вторых, его серьезно подпирает экс-премьер Гройсман, который воспринимается избирателями в одной связке с Порошенко, потому что работал при нем премьер-министром», - заключил политический обозреватель Александр Фомин.