Партия Медведчука: Власть пытается вычеркнуть из памяти украинцев подвиг народа в Великой Отечественной войне

Об этом заявили в политсиле, комментируя одобрение Кабмином проекта указа Президента «О внесении изменений в Положение о Государственном Протоколе и Церемониале Украины».

«Власть не оставляет попыток нивелировать подвиг украинского народа во время Великой Отечественной войны. Кабинет Министров одобрил разработанный Минветеранов проект указа Президента "‎О внесении изменений в Положение о Государственном Протоколе и Церемониале Украины", изъяв из программы государственного визита церемонию возложения главами иностранных государств венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве. Вместо этого наряду с церемонией памяти жертв голодоморов в Украине предусматривается возложение венка либо цветов к "месту или памятнику, посвященному защитникам Украины". В новой редакции протокола его предлагается перенести к памятникам участникам Революции достоинства, героям Небесной Сотни, участникам АТО, борцам за независимость Украины в ХХ веке. Меняются и правила инаугурации Президента: возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата также упраздняется», – говорится в заявлении.

В партии убеждены: все эти новшества – не что иное, как очередная попытка переписать историю и вычеркнуть из памяти людей трагические события Великой Отечественной войны, а также приуменьшить и замолчать вклад украинского народа в достижение Великой Победы.

И это при том, отмечают в ОПЗЖ, что согласно результатам соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 78% украинцев считают, что 9 Мая, День Победы над нацизмом, – это праздник, имеющий символизм и значимый для них лично, а 81% респондентов выступили за то, чтобы 9 Мая было государственным праздником и выходным днем.

«Для сравнения: события на Майдане Независимости в конце 2013-го ‒ начале 2014 года только 45,5% украинцев расценивают теперь как Революцию достоинства. И еще меньше – лишь 37,8% опрошенных – заявили, что поддержали бы Майдан и сейчас (соцопрос, проведенный Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы")», – напомнили в политсиле.

То есть, констатирует ОПЗЖ, своим решением властная команда в очередной раз подтвердила, что является властью меньшинства, а Президенту Зеленскому фактически плевать на мнение и интересы граждан возглавляемого им государства.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» заверили: партия делала и будет делать все для того, чтобы защитить историческую память, донести до следующих поколений украинцев правду о событиях и героях Великой Отечественной войны, не допустить реванша фашизма и нацизма, поднимающего голову в Украине. С этой целью партией создано общественное движение «Украинский фронт защиты исторической памяти», работа которого направлена на то, чтобы сохранить все страницы украинской истории, увековечить вклад нашего народа в восстановление мира, отдать дань уважения павшим в Великой Отечественной войне.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" не допустит надругательства над ценностями украинцев. А временщики у руля страны, цинично пытающиеся навязать свою интерпретацию важнейших в истории страны событий, лишь демонстрируют собственную ущербность и никчемность. Теперь уже – и на уровне официального протокола», – подытожили в политсиле.