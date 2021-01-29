Судебная система последнее, что еще не захвачено "коллективным Западом", - Скаршевский

Так считает экономист института GROWFORD Виктор Скаршевский, пишут Украинские новости.

"Там прямые указания, что должно быть сделано, применяется английское слово "must". С точки зрения суверенности, самого понятия суверенности, это вмешательство во внутренние дела. Потому что какая у нас судебная система, антикоррупционные, неантикоррупционные органы, кто назначает судей, кто их избирает, - иностранцы здесь вообще ни при чем, это внутреннее дело Украины", - заявил эксперт.

При этом он не считает, что навязываемые Западом процедуры будут эффективнее существующих в стране.

"Они навязывают разные комиссии, все с международными экспертами. А кто сказал, что международные эксперты более независимые или "доброчесные", чем наши украинские граждане?", - спрашивает он.

По мнению экономиста, нельзя допускать подобное вмешательство во внутренние дела.

"Ни в одной другой стране мира нет такого понятия как "послы стран Большой семерки". Это Украина допустила такое унизительное отношение к себе, когда послы говорят, что нам нужно делать. Взять хотя бы ту же вакцину (от коронавируса, - Ред.). Яркий пример, когда покупать российскую вакцину запрещают по прямому указанию временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин", - возмущается экономист.

Ценность украинской судебной системы, по его мнению, заключается именно в ее независимости от иностранного влияния.

"Судебная система это уже как оплот, последняя часть страны, которая еще полностью не захвачена, не взята под контроль "коллективным Западом". Потому что через инструментарий наблюдательных советов иностранцы уже введены в госпредприятия, произошел фактически рейдерский захват крупнейших госпредприятий Украины. Наблюдательные советы, состоящие преимущественно из иностранцев, действуют не в интересах Украины и украинского народа, а в интересах тех стран и копаний, которые они представляют в этих наблюдательных советах…. Точно так же монетарная политика у нас уже давно вне суверенного контроля, НБУ уже длительное время является филиалом МВФ. То есть монетарная политика, управление госсобственностью, антикоррупционные органы подконтрольны внешним управляющим. Особенно это касается НАБУ, где Артема Сытника, находящегося в реестре коррупционеров, нельзя снять даже по решению суда", - отметил он.

При этом, по мнению эксперта, те советы и указания, которые получают украинские власти, часто больше вредят нашей стране, чем приносят пользу.

"МВФ, ЕС, Мировой банк указывают украинским властям, что нужно делать, а что нельзя. И очень часто они указывают не делать то, что делают в их странах, в развитых странах "Большой семерки". Например, ЕС и США резко выступили против законопроекта о локализации машиностроения при госзакупках, который был принят в первом чтении. Они написали, что нельзя этого делать, потому что он нарушает какие-то международные обязательства, то есть в Украине нельзя поддерживать развитие украинского машиностроения. А тем временем один из первых указов Джо Байдена был о расширении действия закона "покупай американское", который, кстати, действует с 1933 года, - где речь идет не только о машиностроении, но и обо всем остальном, - при госзакупках приоритет отдается американскому производителю", - рассказал Скаршевский.

Винит в сложившейся ситуации эксперт при этом не Запад, а украинские власти.

"Понятно, что внешние управляющие всегда будут действовать в своих собственных интересах, интересах своих стран. И главная проблема — это не послы G7, не МВФ, Мировой банк или ЕС, главная проблема — это слабость украинской власти, которая позволяет управлять собой в интересах других стран… Мне стыдно за такую власть, которая не реагирует на такие прямые указания как эта "дорожная карта судебной и антикоррупционной реформы в Украине". Они там напрямую повелительным тоном говорят, что Украине нужно сделать! Это на голову не налазит с точки зрения дипломатии. Это вот, допустим, посол Украины в США напишет Байдену, что ему нужно сделать, кого назначать в Верховный суд, и какие органы еще создать, каких украинских экспертов включить в комиссии по избранию американских судей. Это же нонсенс, идиотизм, если бы Украина так действовала по отношению к США, Германии, ЕС", - возмущен эксперт.

Напомним, что в понедельник, в день рождения Владимира Зеленского, послы стран "Большой семерки" представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения касаются также изменений в работе Конституционного суда.

В этой дорожной карте Украине, в частности, рекомендуют временно увеличить кворум для принятия решений КСУ, отложить процедуру добора судей Конституционного суда до введения новых правил, обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов. Также предписывается снова реформировать Верховный суд, ВСП и специализированные суды.