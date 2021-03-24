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Власть пожинает плоды своей безголовости – это и провал вакцинации, и рост тарифов, - Корольчук о падении рейтинга Зеленского

24.03.2021 / 18:28
Нельзя говорить, что власть провалила вакцинацию от коронавируса. На самом деле власть во главе с Зеленским просто не занималась этим вопросом.

Так политический эксперт Юрий Корольчук прокомментировал информацию о том, что военнослужащая ВСУ скончалась после прививки индийским препаратом Covishield.

«Вакцинация и так была неэффективно организована, население не доверяло индийской вакцине. Особенно после того, как Индия договорилась с Россией об изготовлении 200 миллионов доз вакцины. То есть, нам отдают свое, а себе берут российское», - сообщил эксперт.

«А индусы правильно делают, что производят и на экспорт, и для себя. Украина должна была еще осенью прошлого года определиться: мы делаем свою вакцину, выпускаем на украинских мощностях чужую вакцину или импортируем. Выбрали третий вариант, но даже его не смогли по-человечески организовать. В результате вакцинировали немногим больше 120 тысяч человек», - добавил он.

Корольчук заметил, что только сейчас, когда время уже упущено, министр Степанов признал, что Украине надо выпускать свою вакцину.

«Но Biontech/Pfizer, AstraZeneca технологий не дают. Тот же Степанов знает, но молчит, что единственным предложением было производство российской вакцины «Спутник V» на харьковском «Биолеке». И Степанов не скажет, что договаривался о передаче лицензий, технологий, производстве глава политсовета ОПЗЖ Медведчук, против которого Зеленский ввел санкции. Факт остается фактом – власть или сознательно сдала рынок поставок вакцин иностранным фармкорпорациям, или сделала это из нелюбви к собственному народу», - резюмировал эксперт.

Как отметил Корольчук, провал вакцинации – одна из причин, почему рейтинг Зеленского и «Слуги народа» падает.

«Биолек» мог выпускать ежемесячно 700 тыс. доз вакцины. Этого с головой хватило бы на всех. Теперь же власть будет пожинать плоды своей безголовости. Как всегда, все отражается на рейтингах. И с каким бы большим бубном не танцевали вокруг Зеленского и не убеждали его, что после закрытия каналов и санкций против Медведчука рейтинг президента стремительно растет – это уже не поможет», - спрогнозировал эксперт.

Корольчук пояснил, что Зеленский проводит политику Порошенко, поэтому избиратели массово уходят от президентской партии «Слуга народа» к «Оппозиционной платформе – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Зеленский действительно сам себя поставил в один ряд с Порошенко и его электоратом. А это влияет негативно на рейтинг «Слуги народа». Поэтому не стоит удивляться, что вчерашние избиратели Зеленского продолжают тенденцию 2020 года и мигрируют к ОПЗЖ Медведчука. Да и в принципе санкции Зеленского против Медведчука четко указывают, какую политическую силу у президента считают конкурентами», - подчеркнул эксперт.

«Конечно, до выборов еще далеко. Хотя парламентские выборы могут быть и раньше. Но именно сейчас власть заливает некачественный бетон в фундамент рейтинга Зеленского и «Слуги народа». Это и проблемы с вакцинацией, и рост цен, и высокие тарифы на газ», - заключил политический эксперт Юрий Корольчук.

вакцинация, Медведчук, рейтинги, Зеленский, Корольчук
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