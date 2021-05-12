Ведущий польский информационный портал Оnet: Преследование Медведчука и эскалация на Донбассе нужны Зеленскому для повышения рейтингов

Об этом пишет ведущий польский информационный портал Оnet.

В публикации отмечается, что с осени прошлого года рейтинги Президента Украины Владимира Зеленского и особенно его партии «Слуга народа» динамично падают.

«На рубеже декабря и января три крупных опроса общественного мнения показали, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком опережает правящую партию», – пишет польский ресурс.

Именно поэтому, отмечается в опубликованном материале, Зеленский решился на радикальные шаги против оппозиции.

«В начале февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял неоднозначное решение о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. А спустя три недели санкции были наложены на самого Медведчука и группу его соратников, их обвинили в поддержке терроризма на Востоке Украины», – напоминает Onet.

Такие действия, подчеркивается в статье, подтверждают, что Владимир Зеленский «был радикализирован с самого начала своего президентства». А карту «русскоязычного населения Украины» он разыграл во время предвыборной кампании, чтобы получить дополнительные голоса.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.