Войти | Зарегистрироваться
14:25

среда,
12 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священный Кинот Афона разрешил принимать паломников

12.05.2021 / 13:20
Священный Кинот Афона разрешил принимать паломников
Источник: Центр информации УПЦ
Каждый монастырь может принимать не более 10 паломников, общежитийный скит – пять, скит с идиоритмом (Св.Анна, Кавсокаливья, Новый Скит) - двоих, келья – одного

На заседании Священного Кинота Святой Горы Афон принято решение с 11 мая открыть Святую Гору Афон для посещения паломниками.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», для паломников будут действовать меры безопасности заезда и пребывания на Афоне.

Каждый монастырь может принимать не более 10 паломников, общежитийный скит – пять, скит с идиоритмом (Св.Анна, Кавсокаливья, Новый Скит) - двоих, келья – одного.

Срок действия этого ограничения не определен и будет регулироваться решением властей Святой Горы.

 

Источник: Inpress.ua
Афон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.