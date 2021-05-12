Священный Кинот Афона разрешил принимать паломников

На заседании Священного Кинота Святой Горы Афон принято решение с 11 мая открыть Святую Гору Афон для посещения паломниками.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», для паломников будут действовать меры безопасности заезда и пребывания на Афоне.

Каждый монастырь может принимать не более 10 паломников, общежитийный скит – пять, скит с идиоритмом (Св.Анна, Кавсокаливья, Новый Скит) - двоих, келья – одного.

Срок действия этого ограничения не определен и будет регулироваться решением властей Святой Горы.