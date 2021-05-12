Председатель СБУ о российской угрозе: 65% украинской границы - уязвимые

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" 11 мая

Прямая речь: "Боевой и численный состав ударной группировки Вооруженных сил РФ, развернутой вдоль границы и на оккупированной территории Крыма составляет около 100 тысяч. Это по состоянию на сейчас.

Танки, боевые самолеты, вертолеты, корабли, батальонно-тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии.

Можем выделить 5 основных оперативных направлений. Но не стоит забывать и о Беларуси, которая является потенциальным союзником Российской Феддерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину. Доказательство этому - последние совместные учения".

По словам Баканова, 65% украинской границы - уязвимы. А остальные 35% - на западном направлении - также требуют пристального внимания. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. В качестве примера глава СБУ привел Венгрию.

Напомним, в конце марта Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" начала стягивать войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. Кроме того, Россия завезла на оккупированные территории востока Украины около 250 своих военнослужащих и более 2000 тонн горючего, также РФ усиливала контроль за военным имуществом в ОРДЛО.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".

США и лидеры многих европейских стран призвали Россию снизить градус напряженности и отвести войска.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отмечал, что говорить о том, что Россия отведет все свои войска от границ Украины, рано.

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