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Преследуя Медведчука, украинская власть устраняет главного переговорщика между Киевом и Москвой – европейские СМИ

12.05.2021 / 13:06
В основе риторики избирательной кампании Владимира Зеленского лежал поиск мира и создание адекватной альтернативы постмайданной политической элите в Украине. И никто не мог предположить, что через два года Зеленский резко поменяет свой курс и начнет жесткое преследование оппозиции и политиков, выступающих за диалог с Москвой.

Об этом говорится в статье на сайте европейской международной организации Progressive Alliance.

В публикации напоминается, что несколькими решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины в феврале этого года были закрыты оппозиционные телеканалы и наложены личные санкции на народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который долгое время «занимал нишу главного переговорщика между Украиной и Россией, особенно в контексте обмена пленными, а также в решении деловых вопросов».

Именно это, по мнению автора публикации, стало причиной недавнего обострения на российско-украинской границе.

«Путин, в свою очередь, не мог не ответить. Угрозу войны следует воспринимать, прежде всего, как реакцию на действия украинской власти по отношению к внутренней оппозиции», – говорится в статье.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

Медведчук, Зеленский
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