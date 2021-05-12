МОЗ допускает четвертую волну коронавируса и новый штамм

Об этом сообщает Степанов на брифинге

Прямая речь: "Очередная волна коронавируса преодолена, но совершенно не время расхолаживаться. Очередная битва с ковидом (впереди – ред.). Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем расхолаживаться. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был таким жестким".

По словам Степанова, над миром нависла угроза распространения индийского штамма коронавируса, который является еще более опасным и агрессивным, чем южноафриканский и британский штаммы.

Этот вирус характеризуется сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация. По сообщениям индийских СМИ, также есть случаи слепоты и микромикоза – некротических поражений слизистых оболочек носа и горла.

Индийский штамм коронавируса уже зафиксировали в Польше, Румынии, других странах Европы. Для Украины это серьезный вызов, сказал министр.

Степанов отметил, что и третья волна была тяжелой для Украины.

Но по состоянию на сейчас ни один регион не находится в красной зоне эпидемической опасности.

Снизилось количество новых случаев заболевания: если на позапрошлой неделе обнаружили 55 605 случаев, то на прошлой – 36 389, то есть разница в почти 20 тысяч.

Снизилось количество госпитализаций: с 19 237 на позапрошлой неделе до 14 480 за последнюю неделю.

На больничных койках сейчас находятся порядка 29 тысяч больных с коронавирусом или подозрением на него. На пике третьей волны в больницах лежало больше 49 тысяч таких больных.

Напомним: 7 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса.

Пик третьей волны пришелся на начало апреля, 13 апреля Степанов заявил о начале стабилизации ситуации.

Новый штамм коронавируса состоит из двух мутаций белка, что может сделать его более устойчивым к вакцинам против COVID-19.

В Израиле обнаружили случаи индийского штамма коронавируса даже у тех людей, которые были привиты против COVID-19.

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