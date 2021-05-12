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В Святогорской лавре к 100-летию создания РПЦЗ сняли фильм о святителе Иоанне Шанхайском

12.05.2021 / 15:00
В Святогорской лавре к 100-летию создания РПЦЗ сняли фильм о святителе Иоанне Шанхайском
Источник: Центр информации УПЦ
Премьера документального проекта состоится в июле 2021 года - в дни празднования памяти святителя Иоанна Шанхайского

В Святогорской Лавре и в Свято-Иоанновском скиту состоялись съёмки документального фильма о святителе Иоанне, архиепископе Шанхайском, Сан-Францисском, Адамовском и всея Руси чудотворце.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, фильм создаётся в честь празднования 100-летия Русской Православной Церкви Зарубежом (РПЦЗ) по благословению Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Съёмочная группа записала интервью с наместником обители митрополитом Святогорским Арсением. Владыка рассказал о детстве — будущего святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского — Михаила Максимóвича. «Он родился недалеко от Святогорской Лавры — в селе Адамовка в имении помещиков Максимовичей. Мальчик с детства был религиозен, ходил пешком на службы в монастырь. После революции семья вынуждена была навсегда бежать из родных мест.

Революция 1917 года положила начало беспрецедентному явлению — русской эмиграции. Корабли с тысячами беженцев прибывали к берегам Западной Европы, Китая, США, Австралии. Русские расселились на разных континентах. Но везде они старались сохранить свою культуру — строили русскоязычные школы, приюты, типографии. Переселенцы проповедовали Евангелие везде, куда забрасывала их судьба. Купола заблестели даже на островах, потерянных в Тихом океане», - рассказал владыка.

По его словам, архиепископ Иоанн Шанхайский, выходец с Восточной Украины, является духовным лидером эмиграции и объединяет своих соотечественников в разных уголках Земли.

Герои документального фильма сегодня рассеяны по всему миру. Те, кто при жизни общался со святым Иоанном Шанхайским, живут в США, Новой Зеландии, Европе, на Филиппинах. Они согласились рассказать свои истории в интервью для документального фильма.

Премьера документального проекта состоится в июле 2021 года — в дни празднования памяти святителя Иоанна Шанхайского. В селе Адамовка Донецкой области будет установлен памятник святому Иоанну Шанхайскому. Святитель символически вернётся на свою родину — в место, где была фамильная усадьба Максимовичей, и где сейчас действует скит Святогорской Лавры, посвящённый имени святого Иоанна.

Источник: Inpress.ua
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