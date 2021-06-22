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В УПЦ православная молодежь сняла фильм о ВОВ

22.06.2021 / 20:35
В УПЦ православная молодежь сняла фильм о ВОВ
Источник: Центр информации УПЦ
В творческой студии «Первоцвет» считают, что очень важно для подрастающего поколения помнить о войне, чтить подвиг народа и ветеранов

В Донецкой области православная молодежь творческой студии «Первоцвет» храма Успения Пресвятой Богородицы города Константиновки сняла фильм, посвящённый Великой Отечественной войне.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua, в фильме особое внимание уделяется живым ветеранам.

«Авторы фильма стремились разнопланово показать ужасы войны, искалеченные судьбы, страшные испытания, которые претерпевал народ в этой войне. Режиссёры постарались максимально погрузить зрителя в военную эпоху: использовали предметы старины, старинные книги и портреты, одежду, в кадре показаны разрушенные строения в городе», - говорится в сообщении на епархиальном сайте.

В творческой студии «Первоцвет» считают, что очень важно для подрастающего поколения помнить о войне, чтить подвиг народа и ветеранов.

Как сообщалось ранее, в столичном Парке Вечной Славы управделами УПЦ почтил память погибших – 80 лет со дня начала войны.

Источник: Inpress.ua
фильм, молодежь, упц, донбас, ВОВ
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