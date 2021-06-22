Россия в ПАСЕ требует рассмотреть вопрос санкций против Медведчука и закрытия трех каналов

Соответствующее письмо подал в Комитет министров Совета Европы глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

В письме Толстой требует рассмотреть вопрос введения санкций против лидера украинской оппозиции, главы политсовета крупнейшей оппозиционной партии - ОПЗЖ - Виктора Медведчука.

Также представитель РФ обратил внимание на то, что в Украине незаконно были закрыты телевизионные компании, которые могли отображать мнение оппозиции.

В своем обращении Толстой назвал это решение украинской власти "наступлением на свободу слова", которое гарантируется ст. 10 Европейской конвенции "О защите прав человека и основных свобод".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.