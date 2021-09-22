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В сети опубликован фильм о 91-летнем священнике УПЦ

22.09.2021 / 11:50
В сети опубликован фильм о 91-летнем священнике УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Этот фильм - о православном священнике, пережившем множество испытаний ХХ века, и о подлинном пастырстве

В сети опубликован фильм «Пастырь» об одном из самых пожилых священников Одесчины, которому исполнился 91 год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Фома в Украине», протоиерей Феодор Абрамов уже 65 лет является настоятелем Свято-Вознесенского собора в Белгороде-Днестровском.

Лента появилась на свет по просьбе и при поддержке одного из духовных чад отца Феодора — Виктора Андреенкова.

Работа над фильмом длилась полгода. По словам автора ленты Сергея Бакуменко, самой большой трудностью во время съёмок была скромность отца Феодора. «Он не хотел сниматься. Только когда я в очередной раз приехал к нему и сказал: «Отец Фёдор, я приехал уже в 11-й раз, а Вы всё не даёте мне интервью», — он сразу согласился. Я задал ему только один вопрос: «Кто такой пастырь?». В этом вопросе заключена вся его жизнь», — поделился автор проекта.

Этот фильм — о православном священнике, пережившем множество испытаний ХХ века, и о подлинном пастырстве.

Источник: Inpress.ua
фильм, упц
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