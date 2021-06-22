Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить подвиг участников Великой Отечественной войны

Миллионы лучших сынов и дочерей Украины отдали свои жизни ради того, чтобы могли жить мы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Ровно 80 лет назад, на просторах нашей Родины началась самая страшная война в истории человечества, которая получила название Великой Отечественной», — напомнил епископ Виктор.

Владыка отметил, что многие пытаются оправдать действия фашистской Германии тем, что Гитлер был вынужден напасть на Советский Союз. «Однако следует вспомнить, что на самом деле фюрер начал войну гораздо раньше. И речь идет даже не о 1939 годе, а о времени, которое предшествовало этому.

Еще задолго до оккупации Польши и других европейских стран глава нацистского Рейха зверски уничтожал евреев, проводил расовую сегрегацию, работал над идеями трансгуманизма и исповедовал учение о том, что одни люди более достойные жизни других. Еще до 1939 года Адольф Гитлер воевал с человечностью, милосердием и здравым смыслом», — рассказал он.

Архиерей подчеркнул, что 1941-1945 годы стали самым тяжелым и самым страшным испытанием для нашего народа.

Также владыка привел слова из Евангелия о том, что «нет больше той любви, если кто положит жизнь свою за друзей своих (Ин. 15, 13)». «Миллионы лучших сынов и дочерей Украины отдали свои жизни ради того, чтобы могли жить мы», - отметил он.

«И те, кто приблизили день победы над нацизмом и фашистами, сделали это не из-за ненависти к ним, а из-за любви к своим ближним и Родине. В конце концов их победа должна стать и нашей победой, а их неприятие фашизма как идеологии и образа жизни - должна стать и нашим. Пусть больше ничего подобного уже никогда не повторится в нашем будущем», — заключил епископ Виктор.