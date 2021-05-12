Обыски дома у Медведчука – это политические репрессии – Чаплыга

Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга прокомментировал информацию о том, что СБУ проводит обыски в доме оппозиционного лидера.

«Хода нет – ходи с бубей! В ход пошла тяжелая артиллерия в лице Генпрокурора. Та, проявив тонны информационного мужества… строго так (брови, тон, прическа) сообщает нам голосом Левитана про обыски дома у Медведчука, которые по случаю очередного видосик-форума Зеленского проводит СБУ», – написал активист в Facebook.

Чаплыга подчеркнул, что настоящая причина обысков в доме Виктора Медведчука – политическая.

«Ну… с точки зрения современного понимания права и закона – все вроде ок. Есть же санкции СНБО, есть заявление генпрокурора, что депутатам Медведчуку и Козаку вручены подозрения. Вроде все законно. Это если на первый взгляд. А если мы знаем, что ОПЗЖ догоняет «Слугу народа», причем у «зеленых» рейтинг падает, а большинство разочаровавшихся уходит именно в электоральное поле Медведчука? Выходит – ревность к политическому конкуренту?» – задался вопросом активист.

«А если учесть тот факт, что Медведчук – главный по идеологии, кто против МВФ и НАТО? Опять получается атака на политического конкурента», – добавил он.

Чаплыга обратил внимание, что заявление генерального прокурора противоречит обвинениям СНБО в адрес Медведчука.

«Но что реально удивило так это «внезапная смена курса»! Сперва СНБО обвиняет товарищей в финансировании террористов, а теперь генпрокурор Венедиктова выписала подозрения за «покушение на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму?» – сообщил активист.

Чаплыга отметил, что тогда обвинения нужно выдвигать и послу Украины в Канаде, который продал земельные участки по законам РФ, и самому Зеленскому, у которого есть недвижимость на полуострове.

«Ойо! Шо… и тому послу в Канаде и ряду депутатов от Зе и самому Зе? )))) А это как так получилось? Правая рука не знает, что делает левая? Чи у вас там сочинение на вольную тему «в чем обвинить Медведчука»? Но тогда доверия к таким «предъявам» – ноль!» – уверен активист.

Также Чаплыга особо отметил, что «наезжать» на семью политика – это по правилам украинской политики считается беспределом.

«Да, и еще. Извините, но одно дело поливать друг друга на ТВ. Другое дело – наезжать на семью. Напомню, что у нас всегда действовал политический кодекс – можете сколько угодно мочить друг друга, но наезд на семью – это беспредел», – подчеркнул активист.

«Обыск дома, где жена и дети – это уже перебор. И я давно говорил, что «обыск» у нас давно превращен из процессуального мероприятия в способ психологического давления и внесудебной расправы», – уточнил активист.

«Ну и важен чисто людской аспект – Оксана Марченко, не тайна, в свое время помогала Вове Зеленскому в карьере. А Зеленский, став президентом, «отблагодарил» – прислал спецназ СБУ «Альфа» к ней домой. Вместо спасибо», – добавил он.

Чаплыга пришел к выводу, что обыски в доме Медведчука – это ни что иное, как политические репрессии.

«Сорри… но с учетом «от ворот поворот» со стороны НАТО в день, когда Зеленский сказал, что ждет «мощного сигнала», с учетом необходимости чем-то это перебить и аккурат в день своего видосик-форума привлечь внимание, все это выглядит как политические репрессии», – сделал вывод активист.

«П.С.: еще раз перечитал сообщение Венедиктовой. Простите, но это больше похоже на пост «ботофермы» по темнику, чем на юридически грамотное сообщение Генерального Прокурора. И кто дал право Венедиктовой решать, кто у нас "правильный", а кто "антиукраинский"? Память про НКВД покоя не дает? А я считаю Венедиктову вредителем... так что? Мне обыск у нее на даче у Зеленского провести? Чтоб избиратели Зеленского узнали о красивой и богатой жизни компрадоров?» – заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.