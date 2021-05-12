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В УПЦ открыли три новых монастыря

12.05.2021 / 15:50
В УПЦ открыли три новых монастыря
Источник: Центр информации УПЦ
Также, рассмотрев рапорты епархиальных архиереев, Синод утвердил настоятеля, наместника и настоятельниц монастырей

В Могилев-Подольской, Черновицко-Буковинской и Львовской епархиях открыты новые монастыри УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение было принято на первом в текущем году заседании Священного Синода УПЦ.

Решением Священного Синода образованы три мужских монастыря: в честь Честного и Животворящего Креста Господня (Долина Крестов) Могилев-Подольской епархии; в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи Черновицко-Буковинской епархии и Свято-Воскресенский Новоафонский во Львовской епархии.

Также, рассмотрев рапорты епархиальных архиереев, Синод утвердил настоятеля, наместника и настоятельниц монастырей: Свято-Николаевского мужского монастыря Могилев-Подольской епархии; Космо-Дамиановского мужского монастыря Симферопольской епархии; Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии; женского монастыря в честь святой великомученицы Варвары Белоцерковской епархии и Свято-Успенского Елецкого женского монастыря Черниговской епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, синод, монастыри
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