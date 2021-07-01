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Почти 50% украинцев считают НАТО союзником Украины - исследование

01.07.2021 / 15:15
48% опрошенных украинцев называют НАТО союзником Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 года.

По данным исследования, 38% опрошенных считают, что НАТО - ни союзник, ни противник, а 7% - противник.

Так, НАТО, по мнению большинства украинцев, является в первую очередь, или оборонительным союзом (48%), или миротворческой организацией (17%), в то же время 22% считают Альянс агрессивным военным блоком.

Согласно опросу, наибольшие различия между частицами положительных мыслей (оборонительный союз, миротворческая организация) и отрицательных (агрессивный военный блок) наблюдаются в зависимости от региона. На востоке и юге сторонников негативной точки зрения (34% и 32% соответственно) все меньше, чем тех, кто придерживается положительного мнения о характере НАТО как оборонного союза или миротворческой организации

Положительные оценки характера Альянса доминируют во всех возрастных категориях. В частности, респонденты в возрасте 60+ более склонны считать НАТО оборонным союзом (44%) и миротворческой организацией (14%), чем агрессивным военным блоком (27%).

Исследование проведено во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование осуществлено при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Источник

опрос, НАТО
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