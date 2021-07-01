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В УПЦ издали книгу об истории Католицизма

01.07.2021 / 15:35
В УПЦ издали книгу об истории Католицизма
Источник: Центр информации УПЦ
Автор издания - профессор кафедры истории Церкви и проректор Киевской Духовной Академии УПЦ Владимир Бурега

В Украинской Православной Церкви издали книгу «История и богословие Католической Церкви» об истории и современном состоянии католицизма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт фонда «Академическая инициатива», книга будет полезна всем, кто интересуется историей и вероучением Католической Церкви.

Автор издания - профессор кафедры истории Церкви и проректор Киевской Духовной Академии УПЦ Владимир Бурега.

«Этот фундаментальный труд дает выверенные факты и взвешенные богословские оценки независимо от того, к какой конфессии читатель себя относит - то ли к православию, то ли протестантизму и даже католицизму. Я убежден, что книга является образцом академического богословия, которое рассказывает о «чужой» традиции, но которое одновременно остается незаангажированным, чтобы быть предметом изучения и среди сторонников католической традиции», - отметил доктор богословия, профессор Киевской духовной академии Сергей Бортник в рецензии к изданию.

Пособие содержит очерк истории Католической Церкви, сведения о ее вероучении и современном состоянии. Особое внимание уделено тем вопросам католического богословия, которые являются предметом полемики между православием и католицизмом.

Также в издании представлены краткие сведения об истории и современном состоянии Римско-Католической и Греко-Католической Церкви в Украине.

Издание учебника осуществлено по благословению Митрополита Онуфрия и при содействии управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

Книга издана при поддержке фонда «Реновабис» (Германия) и фонда «Академическая инициатива» (Украина).

Приобрести издание можно здесь.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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