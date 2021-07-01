В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

"Пока не рассматривается (замена – ред.). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей", - рассказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. В настоящее время о его состоянии неизвестно.

Кравчук также не присутствовал 28 июня на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия провозглашения Конституции Украины.

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