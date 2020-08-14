Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

"Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это – возможно", - сказал он в интервью "Украинскому радио", которое было опубликовано в четверг, 13 августа.

Говоря о языке и Донбассе, Кравчук высказал мнение, что в этом регионе можно сделать шаги по более широкому применению русского языка, но речь о втором государственном языке не идет.

"Не думаю, что язык вернет Донбасс. Сегодня на Донбассе никто не запрещал украинский язык и не запрещает. Если этот вопрос возникнет на Донбассе, то согласно европейским законам, ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, поскольку Конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И там нигде не написано о втором государственном языке. И в этих регионах можно сделать шаги о более широком применении русского языка, и это не будет нарушением украинского закона", - сказал он.

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