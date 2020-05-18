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На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ

18.05.2020 / 09:42
Участники переговоров по Донбассу на ближайшей встрече 27 мая сосредоточатся на проекте регламента, который четко закрепит порядок реализации решений Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщил источник в группе по организации переговоров.

"Системообразующий вопрос на повестке переговоров 27 мая - утверждение регламента реализации решений контактной группы (ТКГ - ред.). Этот документ закрепляет равный транспарантный порядок переговорного процесса, устанавливает четкие механизмы реализации принятых в рамках минской переговорной площадки решений, а также инструменты контроля за их исполнением", - сказал источник.

По его словам, регламент стимулирует стороны к открытому и конструктивному диалогу.

"Спекуляции на переговорном процессе, недобросовестные манипуляции путем сознательного саботажа исполнения комплекса мер будут исключены. Это позволит сторонам сосредоточиться на скорейшей практической реализации принятых решений и продвинуться в вопросе мирного урегулирования", - сказал источник.

По его словам, переговоры 27 мая вновь пройдут в режиме видеоконференции. Однако уже во второй половине года они могут вернуться к традиционному очному формату.

"Пока формат встреч остается неизменным. Это вновь будет видеоконференция. Однако обсуждается возможность постепенного возвращения к традиционному очному общению. Все будет зависеть от дальнейшей динамики эпидемиологического процесса. Однако есть надежды на возвращение к минским встречам в привычном формате во второй половине года, если не будет резких изменений к худшему", - сказал источник.

Источник

переговоры, ТКГ, минские договоренности
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