У Зеленского говорят, что Путина неправильно информируют. Предлагают просветить

Об этом заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сразу скажу, что любые российские комментарии про Украину, в том числе и комментарии господина Путина, необходимо оценивать только через призму их системной пропагандистской работы. Они сами себя погрузили в определённый набор стереотипов и теперь пытаются объяснить непонятные им процессы трансформации украинской государственности различными мифами.

Приведу конкретный пример. Скажем, комментируя принятое решение о домашнем аресте для Медведчука, российский президент сказал, что это решение было принято в преддверии... избирательной кампании. Но в Украине нет избирательной кампании и даже планов таких нет. А значит, можно сделать очевидный вывод о том, что помощники господина Путина, мягко говоря, некорректно его информируют о ситуации в Украине.

Как минимум этим можно объяснить и ошибочную трактовку Путиным событий нашей политической жизни, в частности содержание и значение законопроекта о коренных народах Украины. Ну а повторение российским лидером фэйка о "внешнем управлении" не заслуживает отдельных комментариев – это уже просто один из базовых элементов российской пропаганды об Украине. Который так или иначе должен оправдать заведомо агрессивные действия самой РФ против Украины".

По словам Подоляка, очевидные примеры некорректного информирования Путина свидетельствуют о необходимости прямых переговоров на уровне президентов - чтобы обозначить корректные позиции сторон по ключевым вопросам.

Советник главы ОП отметил, что президент России "подтвердил возможность таких переговоров, а определить их содержание – это технический вопрос, который должен быть закрыт именно российской стороной". Соответствующие украинские предложения, по словам Подоляка, уже сделаны.

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