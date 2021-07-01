Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского в урегулировании военного конфликта на Донбассе

"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и Вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", - заявил Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Президент также повторил приглашение Папе Франциску посетить Украину.

Он вспомнил слова святого Папы Ионна Павла ІІ, который считал, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", а Украина является неотъемлемым восточной легким Европы. В контексте этих слов он отметил, что визит Папы в Украину - это "кислород, который так необходим".

"Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина - это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно.

Зеленский также отметил глобальное измерение деятельности Папы Римского, в частности внимание к вопросам мира, межрелигиозного диалога, защиты прав беженцев, заботы о бедных, и поблагодарил его за постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине.

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