Зеленский благодарит Евросовет за одобрение Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС

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11:48
WP: Разведка США подозревает Россию в акустических атаках на Кубе в 2017 году
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13:19
Меркель призвала к "прямому контакту" ЕС с Путиным
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11:15
РФ требует от США отказа от "Sea Breeze" под предлогом "милитаристских настроений в Киеве"
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10:54
Боевики, убившие Хашогги, прошли военизированную подготовку в США — NYT
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10:23
Новую мутацию "Дельты" обнаружили в 10 странах
- 11:48
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15:54
Премьер Украины подтверждает планы внедрения накопительной пенсионной системы
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13:50
Зеленский подписал указ о продленных и новых санкциях к банкам и финкомпаниям РФ и т.н. "банкам" ОРДЛО
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10:54
Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат
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10:23
Блинкен призвал Меркель уменьшить риски от Nord Stream 2 для Украины
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09:42
Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - "Нафтогаз"
- 15:54
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09:49
Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"
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09:11
На Херсонщине спасли дельфина, которого шторм прибил к берегу
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07:33
Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни
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06:43
Краснокнижные жуки-олени - самые большие в Украине
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07:46
Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
- 09:49
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