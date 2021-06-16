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Конфликт на Донбассе - одна из крупнейших угроз системе евробезопасности и принципам, которые приняли страны-члены ОБСЕ - Линде

16.06.2021 / 15:47
Конфликт на Донбассе является одной из крупнейших угроз системе европейской безопасности и принципам, которые приняли все страны-члены ОБСЕ.

Это отметила глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе визита на восток Украины.

"Тот факт, что я посещаю страну (Украину – ред.) второй раз за первое полугодие этого года, демонстрирует важность, которую уделяет Швеция ситуации в Украине и вокруг нее во время своего председательства в ОБСЕ в течение этого года. Этот конфликт является одной из крупнейших угроз европейской безопасности и принципам, которые приняли все страны-члены ОБСЕ", - приводит слова Линде пресс-служба посольства Швеции в Украине.

Отмечается, что на повестке дня находятся вопросы, касающиеся региональной напряженности в связи с усилением активности России на украинской границе и в Крыму, а также вопросы прекращения огня на Донбассе.

"С июля прошлого года мы фиксируем все больше случаев нарушения режима прекращения огня каждый месяц. Соответственно мы получаем отчеты об увеличении количества жертв на востоке Украины. Эти потери, которые мы видим как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения, являются недопустимыми", - подчеркнула глава ОБСЕ.

Также она заявила о необходимости улучшить сложную гуманитарную ситуацию для гражданского населения, в частности, увеличить возможность пересечения линии разграничения между подконтрольными и неподконтрольными украинской власти районами.

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 13-15 июня осуществляет рабочий визит в Украину.

Источник

Донбасс, Линде
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