В Одесской области верующие УПЦ пройдут 34 км крестным ходом

В Одесской области верующие Украинской Православной Церкви накануне празднования Тихвинской иконы Божией Матери пройдут 34 км крестным ходом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на прес-службу Одесской епархии, участники крестного хода пройдут от храма в честь Владимирской иконы Божией Матери Одессы (ул. Добровольского, 104) в Свято-Покровский скит села Мариновка.

Начало крестного хода 8 июля в 06.00.

9 июля в 09.00 в храме Тихвинской иконы Богородицы Поровского скита начнется праздничная Божественная литургия, которую возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Для желающих остаться на ночь будет организован палаточный городок с удобствами.

Как сообщалось ранее, на Ровенщине верующие УПЦ пройдут 120 км с иконой, перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.