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Митрополит Антоний рассказал о духовной пользе испытаний

16.06.2021 / 15:52
Митрополит Антоний рассказал о духовной пользе испытаний
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний подчеркнул, что невозможно познать истину и мудрость без испытаний

Человек, прошедший испытания, становится сильнее, мудрее и красивее.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Раньше считалось за честь потерпеть страдания ради Христа. А теперь бежим от испытаний. Боимся ущемлений даже в малом. Пытаемся выбить для себя духовные преференции.

Безусловно, не следует бравировать и призывать испытания в свою жизнь, но надо трезво смотреть на вещи. Каждому не миновать болезней, потерь, утрат, собственной смерти. Поэтому бессмысленно от этого убегать. Эти вызовы надо принять как данность и усердно молить Господа, чтобы дал силы пройти их достойно», — объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что многие человеческие драмы происходят вследствие неверных шагов, продиктованных гордыней и эгоизмом.

«От мудрости, терпения, смирения зависит цепь событий в жизни людей. Сколько скандалов и ссор, разлук и бед можно было бы избежать, будь человек чуть добрее», — сказал архиерей.

Владыка считает, что отношение к испытаниям — это отношение к жизни в целом, «и невыносимыми испытания порой делает именно настрой».

Управделами УПЦ напомнил народную мудрость, которая гласит: если не можешь изменить обстоятельства, меняй свое отношение к ним. При другом взгляде на вещи есть шанс увидеть положительное и полезное в том, что казалось еще вчера ужасным и невыносимым.

Митрополит Антоний подчеркнул, что невозможно познать истину и мудрость без испытаний.

«Испытания оттачивают сердце и ум, утончают природу, наполняют Божественным огнем. Человек, прошедший испытания, делается сильнее, мудрее и красивее. Сердцевина христианства — крест. Без креста нет спасения, нет жизни во Христе, нет духовного плода. Страданиями открывается сердце, вскрываются все скрытые в нем глубины», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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