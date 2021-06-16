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В УПЦ объяснили, в чем значение законопроектов, отменяющих антицерковные законы

16.06.2021 / 16:05
В УПЦ объяснили, в чем значение законопроектов, отменяющих антицерковные законы
Источник: Центр информации УПЦ
Мы просили и депутатов, и просим Президента, чтобы в отношениях между государством и Украинской Православной Церковью за основу была взята Конституция Украины

Десятки тысяч верующих пришли к Верховной Раде и Офису Президента с просьбами остановить беззаконие и дискриминацию по отношению к Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил архиепископ Николай (Почтовый) во время молитвенного стояния верующих УПЦ против антицерковных законов.

«Мы просили и депутатов, и просим Президента, чтобы в отношениях между государством и Украинской Православной Церковью за основу была взята Конституция Украины, которая говорит, что Церковь отделена от государства, как и государство от Церкви. Мы также просили, чтобы к нашей конфессии, крупнейшей православной конфессии в Украине, относились так же, как к другой конфессии - ровно и толерантно, чтобы наши права не нарушались, чтобы мы не стали людьми второго сорта в своей же стране. Ведь мы все являемся гражданами Украины», - отметил архиепископ Николай (Почтовый).

Он подчеркнул, что верующие УПЦ обратились к властям с просьбой отозвать приглашение Константинопольского патриарха Варфоломея I в Украину на празднование 30-летия Независимости, ради сохранения мира и спокойствия в стране.

«Мы не хотим видеть на праздновании Дня Независимости Патриарха Варфоломея. Мы сказали, что он не является нашим отцом, он не принес мира Украине. Напротив, с его действиями в религиозной жизни Украины наступила война. Более 500 храмов у нас отобрали насильно, пострадали тысячи и тысячи людей. Это - не Божье дело. Поэтому мы просили отозвать приглашение Патриарха Варфоломея в Украину на празднование Дня Независимости. Это - наш День Независимости», - сказал архиепископ Николай.

Как сообщалось ранее, в Киеве 15 июня на площади Конституции перед зданием украинского парламента более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние с просьбой отменить антицерковные законопроекты и отказать в визите Патриарху Варфоломею, который благословил создание в Украине структуры под названием Православная Церковь Украины.

Верующие заявили, что, используя нормы дискриминационных законов, государство грубо вмешивается в деятельность Украинской Православной Церкви и в свободу вероисповедания, что противоречит нормам Конституции и международного права.

Обращения верующих УПЦ приняли в Верховной Раде и Офисе Президента. Ответ, согласно законодательству, предоставят в течение 30 дней.

Источник: Inpress.ua
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