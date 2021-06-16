Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины - НАН

Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.

Как рассказали ученые, штамм "Дельта", который ранее называли "индийским" штаммом коронавируса, по последним данным, в 1,6 раза заразнее, чем "британский вариант" ("Альфа"), а также в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.

"Обеспокоенность связана прежде всего с тем, что этот штамм очень распространился в РФ, и доля, которая на него приходится, по имеющейся (не слишком большой) выборке, согласно данным базы секвенувань GISAID, оценивается в четверть от всей заболеваемости в РФ", - пояснили в НАН.

Поскольку в Украине наблюдаются большие объемы иммиграции из России, отмечают в НАН, существует риск того, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с востока Украины. Ученые также предупреждают о том, что новая волна может оказаться выше предыдущих.

"Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", - добавили в НАН.

Напомним, впервые этот штамм начал распространять в Индии, поэтому и получил название "индийский". Однако недавно ВОЗ дала новые названия штаммам коронавируса, чтобы они не имели привязки к территориям.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине уже не прогнозируют таких волн коронавируса, как весной и осенью 2020 года.

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