"Смахивает на теорию и практику нацистской Германии" – Путин о законопроекте Зеленского

Об этом заявил Путин в интервью телеканалу "Россия 24", цитирует его РБК

Прямая речь: "Вообще само по себе деление на коренные, первосортные и второсортные категории людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии.

Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский еврей по национальности, у него, может, там кровь намешанная. Что делать с этими людьми?

Им будут, как в нацистской Германии, мерить черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так будут определять настоящих украинцев?".

Таким образом Путин отреагировал на законопроект Зеленского о коренных народах, в списке которых не оказалось россиян.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506, согласно которому коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины, и заявила о "последствиях для существования Украины как государства".

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