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В интернете появился список православных летних лагерей УПЦ

26.05.2021 / 17:44
Отдых детей дополняют богослужения, общение со священнослужителями, утренние и вечерние молитвы, ежедневные занятия «Закона Божьего», на которых детям помогают научиться мыслить, сопоставлять учение Церкви и конкретные примеры из жизни

В сети появился список православных летних лагерей, которые кроме оздоровления, участия в спортивных и развлекательных мероприятиях, помогут детям приобрести опыт общей молитвы, участия в таинствах исповеди и причастия, общения со священниками и паломнических поездок.

Как сообщает Центр информации УПЦ,

основной целью организаторов православных детских лагерей является воспитание подрастающего поколения на принципах православных традиций.

Православно-семейный детско-семейный клуб «Ковчег»  действует по благословению архиепископа Обуховского Ионы и предлагает детям и взрослым сразу несколько направлений отдыха - «Ковчег - Удай» в Черниговской области, «Ковчег- Азов» в поселке Генгорка недалеко от Геническа, «Ковчег -Карпатский Фавор» в Карпатах.

Лагерь «Ковчег - Удай» проходит ежегодно в Черниговской области, в заповедной зоне у реки Удай. В программе - купание в реке, рыбалка, походы, мастер-классы, экскурсии, паломничества, вечера у костра.

Лагерь «Ковчег - Азов» проводят на закрытой зелёной базе прямо на берегу моря неподалеку от поселка Геническая Горка на Арабатской стрелке. Рядом находится храм в честь великомученика Георгия Победоносца. Желающих ждёт православная, творческая, морская оздоровительная программа, морские горки, горячий источник, водолечебница.

В июне и августе пройдёт походная горно-лесная программа «Карпатский Фавор».

Участников ждут горный лечебный воздух, рафтинг (сплав на плотах) по горной реке, катание на лошадях, экскурсии в столицу Гуцульского края, вечера у костра, творческая и развивающая программа, 1-дневный (в июне) и 2-дневный (в августе) поход в горы с палатками.

В Одессе с 2016 года по благословению митрополита Агафангела открыт детский православный лагерь «Встреча».

Лагерь разместится в пансионате «Лазурный берег», в селе Коблево, в 60 км от Одессы. 

Всего будет организовано шесть смен с июня по август.

Детей ждёт ежедневное посещение пляжа, квесты, настольные игры.

Детский летний православный лагерь «Шанс»  расположен на берегу реки Днестр, на территории Национального природного парка «Подольские Товтры», в Бакотском заливе Днестра.

Главной целью деятельности лагеря является нравственное воспитание детей и молодежи, ознакомление с основами православного вероучения, формирование личностных представлений о смысле и содержании веры, жизни в Церкви.

Отдых детей дополняют богослужения, общение со священнослужителями, утренние и вечерние молитвы, ежедневные занятия «Закона Божьего», на которых детям помогают научиться мыслить, сопоставлять учение Церкви и конкретные примеры из жизни.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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