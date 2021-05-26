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В Винницкой епархии УПЦ опровергли сообщение о том, что храм в селе Гавришовка перешел в ПЦУ

26.05.2021 / 17:55
В Винницкой епархии УПЦ опровергли сообщение о том, что храм в селе Гавришовка перешел в ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
В епархии подчеркнули, что в селе Гавришовка продолжают действовать религиозные общины УПЦ, несмотря на заявления представителей ПЦУ и их постоянные попытки провоцировать конфликты

В Винницкой области в селе Гавришовка продолжают действовать религиозные общины УПЦ, несмотря на заявления представителей ПЦУ и их постоянные попытки провоцировать конфликты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, Винницкая епархия УПЦ опубликовала комментарий, в котором опровергли информацию о переходе общины УПЦ в селе Гавришовка в ПЦУ.

«В селе Гавришовка действует две общины Украинской Православной Церкви: приход в честь святого апостола Иоанна Богослова, храм которой построен в 1878 году (на главном фото) и в честь святой великомученицы Параскевы - хутор Телепеньки, который несколько лет назад вошел в состав села Гавришовка. Новость о так называемом переходе общины УПЦ раз касается прихода в честь святой великомученицы хутора Телепеньки», - сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ.

Отмечается, что на данных приходах совершает свое служение клирик Винницкой епархии иерей Анатолий Бут, к которому, по словам верующих, нет жалоб.

Однако, как это часто бывает, в селе находится человек, который выступает главным провокатором вражды на религиозной почве. В этом случае им является Зинаида Марченко, которой, по словам односельчан, пообещали 300000 гривен «помощи» на храм, если он будет принадлежать ПЦУ.

«Утром третьей поминальной субботы Великого поста Зинаида Марченко навесила свой замок на двери храма и вместе со сторонниками не пустила священника и некоторых прихожан на богослужение. Отец Анатолий с прихожанами решили не конфликтовать, ведь речь шла о Христовой Церкви. Решение о так называемом переходе было принято госпожей Зинаидой и некоторыми односельчанами в одностороннем порядке», - отметили в пресс-службе епархии.

В епархии подчеркнули, что в селе Гавришовка продолжают действовать религиозные общины УПЦ, несмотря на заявления представителей ПЦУ и их постоянные попытки провоцировать конфликты: «наши верующие молятся и продолжают жить обычной церковной жизнью».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, винницкая епархия
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