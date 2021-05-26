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Зеленский подкупает экспертов СБУ наградами, чтобы те продолжили клеветать на Медведчука

26.05.2021 / 17:58
Нынешняя власть дошла до крайней точки цинизма: президент Украины Владимир Зеленский наградил госнаградами экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений против лидера оппозиции Виктора Медведчука.

Вы можете вспомнить хоть один прецедент, когда глава государства в открытую подкупает должностных лиц только для того, чтобы они склепали на коленке документы против своих политических оппонентов? Я лично - нет.

А здесь мы имеем целый указ президента от 25.03.2021 о награждении государственными наградами сотрудников СБУ, среди которых: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ, и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Это те люди, которые, по словам депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина, занимались незаконным составлением и выдачей заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука.

Зеленский окончательно дошел до дна, если так открыто и нагло вручает медальки тем, кто заведомо нарушает все мыслимые и немыслимые законы. О каких реформах, о каком будущем нашей страны может идти речь, если президент даст команду "фас", а его "верноподданные" за одну ночь нароют все, что нужно для того, чтобы отправить за решетку даже кристально честного человека.

В нормальном государстве, где верховенство права - не пустой звук, уже давно произошли бы громкие отставки и увольнения с последующей уголовной ответственностью. Однако в нашем государстве и дальше будет вестись "охота на ведьм", уничтожаться свобода слова, преследоваться инакомыслящие под красивым лозунгом "борьбы с врагами".

Александр Кальченко

СБУ, Медведчук, Кальченко
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