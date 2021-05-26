Украинцам объяснили, как лететь транзитом через Беларусь после 26 мая

Об этом в Фейсбуке сообщает Посольство Украины в Республике Беларусь.

"С целью обеспечения безопасности авиации и общества Кабинетом Министров Украины введен запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь с 00 ч. 00 мин. 26 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Этим решением устанавливается запрет на:

осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Республики Беларусь, украинскими и белорусскими эксплуатантами;

выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Республики Беларусь.

"Гражданам Украины, которые с 26 мая 2021 года авиационным путем будут прибывать в Республику Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля. В случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Республики Беларусь, необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украину", - сообщают в посольстве.

В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения «Мокраны - Доманово», «Мохро - Дольск», «Новая Рудня - Выступовичи», «Александровка - Вильча», «Новая Гута - Новые Яриловичи», «Веселовка - Сеньковка».

"Обращаем внимание, что в случае въезда в Республику Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта) или из третьей страны (не с целью транзита) необходимо наличие ПЦР-теста и прохождение десятидневной самоизоляции, и только после завершения срока самоизоляции возможно будет выехать в Украину", - сказано в сообщении.

Напомним, Украина по решению Кабинета Министров с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Решение вызвано задержанием в Минске 23 мая одного из основателей оппозиционного Tелеграм-канала Nexta Романа Протасевича после принудительной посадки самолета компании Ryanair, на борту которого он летел из Афин в Вильнюс.

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