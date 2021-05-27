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"Ждем пас от Альянса". Кулеба высказался о перспективах членства Украины в НАТО

27.05.2021 / 09:04
"Ждем пас от Альянса". Кулеба высказался о перспективах членства Украины в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Североатлантический альянс предоставить Украине План действий по членству в НАТО. Министр отметил, что 2021 год является лучшим периодом для принятия таких решений.

Об этом говорилось на брифинге в МИД.

По словам Кулебы, Украина благодарна партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но Киев опасается, что это может превратиться в "политику кормежки обещаниями".

"Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещания. И я убежден, что это важно не только для Украины, но и для евроатлантического пространства. Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия станут членами НАТО и следующим шагом должно стать предоставление ПДЧ, то сложно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - заявил он.

Министр отметил, что когда Украину упрекают за слишком медленные реформы, то тогда нужно говорить и о реализации решений альянса, "которые пылятся уже 13 лет".

"Мы откровенно говорим об этом с нашими партнерами по НАТО. Я думаю, что уже пришло время откровенно говорить и с украинским обществом об этом, чтобы оно четко понимало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне. И мы ждем пас от Альянса", - добавил Кулеба.

Напомним, недавно Кулеба заявлял, что Киев пока не слышал положительной реакции на стремление Украины к членству в НАТО. Однако, по словам министра, Украина продолжит стремиться к евроатлантической интеграции.

Отметим, в Украине прошел соцопрос касательно поддержки вступления в НАТО. Социологическая группа "Рейтинг" рассказала, сколько украинцев на референдуме проголосуют за вступление в НАТО.

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НАТО, Кулеба
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