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Кулеба не понимает, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО

27.05.2021 / 09:45
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может понять, как можно не найти формат участия украинской стороны в июньском саммите лидеров стран Альянса на фоне российской агрессии в регионе.

Об этом Кулеба сказал 26 мая на брифинге в Киеве.

"Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Примеры таких закрытых саммитов были", - сказал Кулеба, добавив, что один из таких саммитов состоялся в 2017 году в Брюсселе.

"Но мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Черноморском регионе и против членов Альянса. Я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем - как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите", - отметил министр.

Он добавил, что Украина благодарна партнерам по НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года. "Но с тех пор прошло уже 13 лет и ни шага для выполнения этого решения не было сделано. Когда нас в Украине иногда упрекают за слишком медленные реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет покрываются пылью. Для Украина очень важно, чтобы политика открытых двери не превратилась в политику кормления обещаниями", - сказал Кулеба.

"Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - добавил министр .

Он подчеркнул, что уже пора откровенно говорить с украинским обществом о том, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне.

"Мы ожидаем пас от Альянса", - сказал Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в июньском саммите, поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

Саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

Источник

НАТО, Кулеба
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