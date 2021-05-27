Кулеба не понимает, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО

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Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
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Первая страна ЕС объявила о получении коллективного иммунитета к коронавирусу
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ЕС уверенно движется к вакцинации 70% населения и планирует прививать подростков
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США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками - Белый дом
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Усиление санкций против РФ за "замороженные" конфликты больше не является действенным методом - Макрон
- 17:21
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Меркель - о Nord Stream 2: Дискуссия продолжится в Совете ЕС в июне
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14:21
Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль
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Рынок земли заработает с 1 июля - Шмыгаль поручил готовить документы
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Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский
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16:18
Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов
- 15:23
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В Киеве "запустили" бронзовое сердце, посвященное Николаю Амосову
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06:24
Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине
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08:15
Сильный ветер повалил деревья в Харькове
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В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
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