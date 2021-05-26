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В Церкви решат, какие профессии допустимы для священников

26.05.2021 / 17:25
В Церкви решат, какие профессии допустимы для священников
Межсоборное присутствие является уникальной площадкой, предоставляющей возможность для открытого обсуждения тех вопросов, которые интересны каждому прихожанину

В Церкви сегодня открылся пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

В ходе работы совещательного органа Церкви будут рассмотрены проекты документов для передачи их Архиерейскому Собору, сообщает patriarchia.ru.

Работу пленума возглавил Патриарх Кирилл.

Участники заседаний рассмотрят проекты документов, разработанные в комиссиях Межсоборного присутствия: «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей», «О светской трудовой деятельности священнослужителей», «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».

Работа пленума продлится до 28 мая. 

**Межсоборное присутствие призвано к обсуждению актуальных вопросов церковного бытия, в частности, относящихся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, диаконии, взаимоотношений Церкви и общества, Церкви и государства, Церкви и иных конфессий и религий.

Задачей Межсоборного присутствия является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским Соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.

Межсоборное присутствие является уникальной площадкой, предоставляющей возможность для открытого обсуждения тех вопросов, которые интересны каждому прихожанину.

Состав Межсоборного присутствия утверждается Священным Синодом на четырехлетний период. В настоящий момент в него входят 211 человек: 84 архиерея, 75 священников, 2 диакона, 13 монашествующих, 37 мирян.

Источник: Inpress.ua
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