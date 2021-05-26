Реакция Киева на историю с Протасевичем – лицемерие, потому что украинская власть проводит репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком – Дяченко

Об этом в статье «Нужен ли Украине «белорусский фронт»? написал известный публицист Виктор Дяченко.

Дяченко обвинил коллективный Запад и украинскую власть в двойных стандартах.

«Думается, что прежде, чем открывать рот для осуждения ареста белорусского оппозиционера и сокрушаться о свободе слова в Беларуси, поддерживающим Протасевича украинским политикам стоило бы вспомнить о том, как с оппозицией поступили в Украине. А мы напомним: ещё в 2015 году власть вообще запретила Компартию. А вот буквально сейчас, на глазах у всех, украинская власть сначала закрыла СМИ оппозиционной ОПЗЖ, а теперь поместила под домашний арест Виктора Медведчука. Ну и где осуждение политических репрессий в Украине? И Запад как в рот воды набрал», – подчеркнул публицист.

При этом Дяченко отметил, что Медведчук всегда выступал против незаконной смены власти под вывеской «цветных революций».

«Вы не понимаете, это совсем другое!» – воскликнут украинские псевдопатриоты. О да, это действительно другое! Ведь в отличие от Протасевича, Медведчук не готовил свержение власти – напротив, он всегда выступал против «цветных революций», – уточнил публицист.

Дяченко уверен, что Запад в истории с арестом Протасевича демонстрирует политику двойных стандартов.

«Потому что вынужденная посадка самолета с эскортами истребителей – это не белорусское хоу-хау! Подобных прецедентов можно найти предостаточно! Вот, к примеру, в 2017 году истребители британских ВВС перехватили и посадили лайнер этой же ирландской авиакомпании «Ryanair». Причина – получение некого сигнала об угрозе безопасности, который не подтвердился. А в 2019 году два сингапурских истребителя сопроводили на резервную полосу пассажирский самолет, после получения сообщения о заложенной на нем бомбе. Самолет затем обыскали, пассажиров обыскали, но бомбы не нашли. И никто не кричал о «международном терроризме!» – привел примеры журналист.

По словам Дяченко, на самом деле «реальные претензии к Лукашенко совершенно другие». А истинная причина, пояснил публицист, заключается в том, что Лукашенко не позволяет Белоруссии попасть под влияние США и Запада.

«Да и вообще все эти разговоры про тиранию – не более чем пустое сотрясание воздуха пустым политическим лицемерием. Запад имеет богатый опыт дружественных отношений со многими диктаторскими режимами, если те соответствуют его интересам», – констатировал публицист.

«Они (претензии, – Ред.) во многом напоминают те, которые в своё время предъявляли Кучме и Януковичу. Со стороны Запада она, пожалуй, одна-единственная: вина Лукашенко в том, что он оставил Беларусь союзницей России, не позволив ей попасть под влияние США и Европы. Ну а что касается внутренней оппозиции, то её лидеры хотят власти и полной перекройки экономики под себя и своих западных спонсоров. Скажем так: Лукашенко создал массу коррупционных схем под своих людей, оппозиционеры же мечтают перехватить эти потоки, устроить большой передел. В общем, всё, как и в Украине!» – аргументировал публицист.

«Вот почему вся эта шумиха вокруг посадки самолета и ареста Протасевича не стоит и выеденного яйца – хотя, конечно, преследования оппозиции это не есть хорошо, как в Беларуси, так и в Украине! Это не более чем повод еще раз «наехать» на Лукашенко», – заключил известный публицист Виктор Дяченко.