Виктор Медведчук ответил на вопросы СМИ после визита в Офис генпрокурора

«Я ознакомился с подозрением. Могу сказать, что изложенные обвинения бездоказательны, а инкриминирование ряда статей Уголовного кодекса Украины, в том числе тяжких, является необоснованным, ‒ заявил политик ожидавшим его под зданием Офиса генпрокурора журналистам. ‒ Это незаконное уголовное преследование. Оно вызвано политическими мотивами, моей деятельностью как политика-оппозиционера, одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» (напоминаю, второй партии в стране и второй партии в парламенте!), ‒ заявил Виктор Медведчук. ‒ Борьба власти с нашей партией как раз и обусловила появление творений, подобных тому, что я только что прочитал».

Примечательно, что в прокуратуре уверяли: еще вчера подозрение было направлено по почте и в Верховную Раду (по месту работы Медведчука), и на домашний адрес нардепа. Однако, по словам политика и его адвокатов, на момент, когда он заходил в Офис генпрокурора, ни там, ни там документы получены не были.

Как объяснил адвокат Виктора Медведчука Богдан Коваль, оппозиционеру вменяют обвинения по ст. 111 («Государственная измена») и ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

«Да, мы ознакомились с подозрением, а для более детального изучения материалов нужно время. Но юристу сложно комментировать эту ситуацию, потому что она не о праве – она о политике, ‒ заявил Богдан Коваль. – Например, как можно вести речь о нарушении обычаев войны, если Украина официально не пребывает в состоянии войны в юридическом разрезе этого термина?»

Со своей стороны, Виктор Медведчук еще раз отверг все обвинения. А отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли он покидать Украину, пообещал не доставить такого удовольствия своим политическим оппонентам.

«Нет, конечно. Не собирался раньше, не собираюсь ни сегодня, ни завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю – в первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал, ‒ заявил нардеп. ‒ Я вам больше скажу: на протяжении последних месяцев даже высокие должностные лица передают мне, что лучше всего мне покинуть Украину, где-то отдохнуть или посидеть. Я ответил им и отвечаю вам: никто этого не дождется. Я буду бороться за справедливость, потому что обвинения в отношении меня незаконны, бездоказательны и политически мотивированны».

Также оппозиционер отметил, что уверен в поддержке своих избирателей и однопартийцев. А потому не намерен отступать под натиском властей или сворачивать свою политическую деятельность.

«Я каждый день комментирую политические события, даю оценку происходящему в стране, тому, что, к сожалению, мы имеем. А также представляю партию, которая является боевым отрядом в политике и в жизни. Надеюсь на их поддержку и уверен, что их защита будет мне предоставлена. Этого достаточно, ‒ сказал Медведчук. – И я буду заступаться сам за себя. У меня достаточный для этого опыт юридической практики и есть достойные, высокопрофессиональные адвокаты».