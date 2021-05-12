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Виктор Медведчук: Действия власти расцениваю как репрессии и политическое преследование

12.05.2021 / 19:08
Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает возбуждение уголовных дел в отношении себя политическими репрессиями и неприкрытым давлением на него как политика. Также он заявил, что не имеет отношения к обстоятельствам, озвученным вчера на брифинге генеральным прокурором Украины и главой СБУ.

Об этом Виктор Медведчук сказал в ходе общения с представителями СМИ под стенами Офиса генерального прокурора, куда сам оппозиционер прибыл в среду днем.

«Я это расцениваю как политические репрессии и незаконное уголовное преследование меня, которыми господин Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему, что является прискорбным. И к сожалению, определенные правоохранительные органы пошли на это, ‒ заявил оппозиционный политик журналистам. ‒ Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины. Все, что делается на сегодняшний день, ‒ это результат политических репрессий, давление на меня как на главу Политсовета партии, человека, чья деятельность по тем или иным причинам не подходит власти».

Парламентарий рассказал, что узнал об обысках в его доме, когда отдыхал с семьей в другом регионе. Поэтому сегодня в срочном порядке вернулся в столицу, чтобы защитить свое имя.

«Мы с супругой находились за пределами Киева, до конца недели уехали в соседнюю область. Когда вчера во второй половине дня узнали о том, что проходят обыски, мы с утра сегодня выехали и вернулись назад, ‒ объяснил Медведчук. ‒ Естественно, я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе от генерального прокурора, от СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Безусловно, ознакомимся с подозрением. Со мной идут адвокаты, которые будут осуществлять профессиональную защиту».

Отвечая на вопрос о своей причастности к нефтегазовому месторождению «Глубокое» в Феодосии, оппозиционер заявил, что еще не ознакомился с обвинениями силовиков в его адрес, но считает их надуманными.

«Я не могу комментировать информацию по каким-то месторождениям, потому что я это подозрение не читал, мне его не вручали. Я не стал бы этого делать, пока не ознакомлюсь с тем, что пытаются мне инкриминировать. Я не знаю, что это за месторождение, и никакого отношения к нему не имею, ‒ сказал Медведчук. ‒ Вы сейчас задаете вопросы по обстоятельствам, которые вчера оглашались на брифинге. То, о чем шла речи в СМИ, пока не поддается моему пониманию. Как это могло быть и почему сегодня есть основания об этом говорить? Но если генеральный прокурор и председатель СБУ считают возможным оглашать подобные обвинения на брифинге или пресс-конференции, то я расцениваю это ни иначе как давление и на следствие, и в будущем на суд».

Народный депутат назвал абсурдом и обвинения в том, что он якобы передавал кому-то информацию о Вооруженных силах Украины. А также отметил, что, явившись сегодня в Офис генерального прокурора, готов к любому исходу событий и даже к незаконному задержанию.

«Конечно, я готов. Конечно. Я знаю характер этой власти, злоупотребления власти. Я готов к любому исходу. Но считаю, что это незаконно и что это будет грубейшим нарушением норм Конституции и действующего, в том числе и уголовно- процессуального, законодательства. Для этого нет никаких оснований. Я это утверждаю и буду это доказывать», ‒ заявил Виктор Медведчук.

Медведчук
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