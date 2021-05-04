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В Донецкой епархии УПЦ священники поздравили с Пасхой жителей прифронтового села

04.05.2021 / 11:45
В Донецкой епархии УПЦ священники поздравили с Пасхой жителей прифронтового села
Источник: Центр информации УПЦ
Протоиерей Алексий Устименко в сослужении других священников освятили пасхальные приношения и передали верующим благословение митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона

Священники Донецкой епархии УПЦ поздравили со Светлым Христовым Воскресением жителей прифронтового села Бердянское Волновахского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на donetsk.church.ua, священнослужители из Мариуполя приехали в Бердянское по просьбе местных жителей.

Протоиерей Алексий Устименко в сослужении других священников освятили пасхальные приношения и передали верующим благословение митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

 

Источник: Inpress.ua
донецкая, Пасха, УПЦ
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