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Православный фильм о жизни на Афоне «Где ты, Адам?» в мае покажут в кинотеатрах

03.05.2021 / 17:15
Православный фильм о жизни на Афоне «Где ты, Адам?» в мае покажут в кинотеатрах
Источник: Центр информации УПЦ
Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки на Афоне, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители

В кинотеатрах городов Украины в мае покажут фильм «Где ты, Адам?» - об афонском монастыре Дохиар и его многолетнем игумене - старце Григории (Зумисе).

Как сообщает Центр информации УПЦ, полный список кинотеатров, где идут показы, можно найти на посвящённом фильму сайте.

«Фильм действительно стал событием для многих: человек церковный прикоснулся к источнику живой афонской веры, человек культурный - получил эстетическое наслаждение. Человек, ищущий свет, очень надеемся, нашел в этом фильме то, что он искал. Передо мной изначально стояла задача, чтобы наш фильм не был ограничен каким-либо религиозными, национальными или политическими контекстами, и поэтому каждый человек, в каком бы состоянии он ни находился, найдет в этом фильме что-то свое, важное, искомое. И это важная победа в реализации такого замысла», - отметил продюсер фильма протодиакон Александр Плиска.

Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки на Афоне, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

Документальный фильм режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра Плиски «Где ты, Адам?» - обладатель гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участник официальных программ Таллинского международного кинофестиваля «Тëмные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

«По отзывам зрителей это фильм, который останавливает время; фильм, в котором ты найдёшь себя; где ты умрешь и воскреснешь, чтобы жить. Как говорится, спешите видеть», - призвали авторы фильма.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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