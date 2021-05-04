В УПЦ собирают средства на спасение жены священника - 30-летней матушки Екатерины

Жене клирика Киевской епархии иерея Владимира Слободнюка - тридцатилетней Екатерине Слободанюк врачи поставили диагноз: рак молочной железы. Болезнь протекает стремительно.

Как сообщает Центр информации УПЦ, по результатам исследования в лаборатории, на данный момент поставлен диагноз - инвазивная карцинома грудной железы HER-2/neu (2+).

Матушке Екатерине срочно необходимы средства на лечение, которое будет проходить в Германии.

Для этого нужно оплатить обследование - 5 тыс евро, химиотерапию - 25 тыс евро, таргентную терапию - одна капельница 4 тыс евро (их необходимое количество назначат позже).

Матушка Екатерина - мама троих детей - 7, 4 и 2 года, младший имеет инвалидность.

На сегодня лечение и спасение матушки Екатерины возможно благодаря молитвам, милосердию и финансовой помощи каждого из нас.

Перечислить средства на лечение можно на карту ПриватБанка: 4149 4393 1955 7686 Получатель Слободнюк Екатерина Сергеевна.

Или на карту ПриватБанка (для переводов с других банков) 5168752000486988. Получатель Слободнюк Екатерина Сергеевна.