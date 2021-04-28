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Украина выходит из третьей волны COVID-19 - Степанов

28.04.2021 / 09:04
Украина выходит из третьей волны COVID-19 - Степанов
Украина выходит из третьей волны заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге 27 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. По сравнению прошлой недели с позапрошлой количество заболевших уменьшилось с почти 92 тысяч до 77 тысяч... Также количество госпитализированных по сравнению прошлой недели с позапрошлой уменьшилось почти на 3 400 человек. Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется", - сказал Степанов.

Министр сообщил, что уровень заболеваемости снижается во всех регионах и Киеве, уровень загруженности коек в больницах, оказывающих медпомощь больным COVID-19 превышает установленные показатели только в Донецкой области.

По словам Степанова, общий показатель загруженности коек в больницах по стране составляет 52%. На красном уровне эпидопасности находится 10 областей, 9 - в оранжевой зоне, 6 регионов - в желтой.

Источник

коронавирус, COVID-19
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