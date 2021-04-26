Разработка вакцин: Шмыгаль поручил определиться с финансами для создания современной лаборатории

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке, подводя итоги работы за неделю.

"Еще одна амбициозная цель - возродить в Украине научный потенциал для разработки препаратов против различных болезней. На выполнение задания Президента Украины мы провели широкое совещание с участием представителей украинских научных институтов. Уже есть несколько идей по строительству в Украине современной лаборатории для проведения исследований. Я дал поручение в течение двух недель проработать вопрос необходимой инфраструктуры и определить возможные пути финансирования", - написал Шмыгаль.

Он напомнил, что на этой неделе в рамках инициативы COVAX Украина получила более 367 тысяч доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, произведенной SK Bioscience в Южной Корее. В целом количество уже поставленных в Украину вакцин составляет более 1,1 миллиона доз.

"В мае мы ожидаем значительно большее количество вакцин, что позволит ускорить кампанию по вакцинации населения", - отметил Премьер-министр.

Напомним, 23 апреля Украина получила вторую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX в количестве 367 200 доз.

COVAX - это глобальная инициатива по ускорению разработки и производства вакцин против коронавируса и обеспечению их равномерного распределения во всем мире.

В Украине с начала кампании вакцинации 526 916 человек привито против коронавируса, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 5 человек.

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